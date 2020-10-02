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Полиции Кузбасса выдали 80 новых автомобилей

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Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

Автопарк Госавтоинспекции Кузбасса пополнился 80 новыми патрульными автомобилями, которые приобретены по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом сообщает ТАСС.

Начальник регионального главка Игорь Иванов считает, что новый автопарк позволит полиции Кузбасса максимально оперативно действовать в экстренных ситуациях, выполняя задачи по снижению аварийности на дорогах, охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан.

Отмечается, что новые легковые патрули марки Skoda могут развивать скорость до 230 километров в час. Они снабжены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, радиостанциями и видеорегистраторами, медицинским набором для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. В числе новой техники также внедорожники УАЗ с повышенной проходимостью.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.

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