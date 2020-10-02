Экспорту российского региона пообещали рост

Объем экспорта услуг в Кабардино-Балкарии (КБР) составит 30 миллионов долларов к концу 2020 года, превысив прошлогодние показатели более чем на 40 процентов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития региона, говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«По предварительной оценке, в 2020 году объем экспорта Кабардино-Балкарской Республики составит 30 миллионов долларов, или 140,8 процента к уровню 2019 года. Показатель "экспорт услуг" по КБР за первый квартал 2020 года сложился в сумме 7,1 миллиона долларов. Целевой показатель по проекту на 2020 год в рамках действующего соглашения выполнен на 245 процентов», — уточнили местные власти.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.