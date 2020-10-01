В России займутся модернизацией деревообработки

Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2021 года запустить программу льготных кредитов на модернизацию производств по переработке древесины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Речь идет о льготных кредитах на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины. Такая программа должна стартовать уже с 1 января будущего года», — сказал Путин. Он отметил, что это нужно «обязательно иметь в виду», несмотря на то, что работа над проектом федерального бюджета в целом уже закончена.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.