Названа польза от ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург позволит освободить существующую инфраструктуру для грузовых перевозок и исключит необходимость масштабных дополнительных инвестиций в грузовое движение по этому направлению. Об этом в ходе «Российской недели государственно-частного партнерства» сообщил инвестиционный директор инвестиционной компании InfraOne Александр Волков. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, это хороший пример того, когда масштабные проекты стоит оценивать шире, — не только с точки зрения затрат, но и учитывая все эффекты от их реализации. В данный момент инфраструктура на направлении Москва — Санкт-Петербург загружена, и грузовое движение осуществляется в обход, что приводит к росту затрат грузоотправителей.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.