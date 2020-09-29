Российских предпринимателей научат выходить на иностранные рынки

Представители 50 малых и средних предприятий (МСП) Волгоградской области пройдут до конца 2020 года обучающие семинары — от основ экспортной деятельности до выхода на зарубежный рынок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Цикл семинаров проводится в рамках федерального проекта Российского экспортного центра "Школа экспорта АО "РЭЦ". До конца 2020 года бесплатные курсы пройдут представители более 50 малых и средних компаний региона», — уточнили в пресс-службе администрации региона.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.