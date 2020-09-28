Строительство российского мегапроекта решили ускорить

В России решили активизировать реализацию создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург. Как сообщил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, стройка мегапроекта начнется в 2021 году, а участок выхода магистрали из Москвы будет готов уже к 2024-му. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы начинаем со следующего года реализацию первого этапа ВСМ. Это выход из Москвы. Он будет реализован до 2024 года», — указал Алафинов и добавил, что полностью сдать проект надеются в 2027 году.

До этого начать строительство собирались в 2022-м. «Мы смотрим на этот проект с большой надеждой. Его место в новом комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мы постараемся сохранить. По крайней мере приступим к началу его реализации, я думаю, в 2022 году», — говорил министр транспорта Евгений Дитрих.

Проект ВСМ возродили в 2019 году, его ориентировочная стоимость — 1,7 триллиона рублей. Сейчас власти обсуждают вопрос о пересмотре финансирования, чтобы номинальная стоимость снизилась до 1,4 триллиона рублей. Деньги хотят брать из капитальных грантов, инвестпрограммы РЖД и у частных инвесторов.

Магистраль хотят разделить на три участка: 42 километра — от Москвы до Крюкова, 630 километров — от Крюкова до Обухова, и 12 километров — от Обухова до Петербурга. Длина трассы составит 684 километра, а поезда смогут разгоняться на ней до 360 километров в час. Из Москвы до Петербурга по ВСМ можно будет доехать чуть больше чем за два часа.