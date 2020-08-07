Стали известны новые подробности масштабного российского мегапроекта

В Минтрансе раскрыли новые подробности масштабного российского мегапроекта — высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург. О них говорил глава ведомства Евгений Дитрих, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время РЖД находится на этапе проектировки ВСМ. Строительство высокоскоростной магистрали начнется в 2022 году. Накануне замглавы Минтранса Владимир Токарев рассказал, что первый поезд проедет по ВСМ в декабре 2026 года.

Он также отметил, что операционной безубыточности высокоскоростная магистраль сможет достичь уже в 2027 году, а на чистую прибыль выйти через пять лет после запуска. Также стало известно, что по новым путям не планируют пускать грузовые составы из-за графика движения высокоскоростных поездов и технических особенностей ВСМ.

Еще в начале июля 2020 года в Минтрансе говорили, что проектирование высокоскоростной магистрали продлится до 2023 года. По предварительным данным, стоимость проекта составит 1,7 триллиона рублей.