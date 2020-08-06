Названа дата запуска масштабного российского мегапроекта — высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург. Первый поезд по ней, как ожидается, пройдет в декабре 2026 года. Об этом ТАСС рассказал замминистра транспорта России Владимир Токарев.

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По его словам, операционной безубыточности ВСМ может достигнуть уже в 2027 году, а на чистую прибыль выйти в 2031-м. Как отметил Токарев, ВСМ будет пользоваться спросом со стороны пассажиров. В 2030 году пассажиропоток на ВСМ составит уже 23,3 миллиона человек, ожидают в Минтрансе. В среднем, пассажиропоток будет увеличиваться примерно на 1,7 процента в год.

График движения высокоскоростных поездов и технические особенности ВСМ не позволят использовать ее для грузовых перевозок. Однако запуск мегапроекта позволит высвободить главный ход Октябрьской железной дороги. В результате станет возможным использовать ее для перевозок высокодоходных грузов между Москвой и Петербургом.

Ранее сообщалось, что проектирование высокоскоростной магистрали планируется закончить в 2023 году. По предварительным данным, стоимость ВСМ составит 1,7 триллиона рублей.