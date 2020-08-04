Стали известны подробности масштабного российского мегапроекта

Бюджетные вложения в высокоскоростную железнодорожную магистраль из Москвы в Санкт-Петербург (ВСМ) увеличатся. Об изменениях в финансировании масштабного российского мегапроекта стало известно газете «Коммерсантъ».

Помимо уже заявленного капитального гранта в 200 миллиардов рублей, государство увеличивает прямое участие в проекте и вложит еще 248 миллиардов рублей в капитал проектной компании.

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При этом общая потребность ВСМ в финансировании не меняется: на проект нужно 1,7 триллиона рублей, большая часть денег (1,3 триллиона) — внебюджетное финансирование. Также известно о выпуске трех видов облигаций на 427 миллиардов рублей. Однако не уточняется, кто будет выпускать и покупать бумаги.

Проектирование ВСМ из Москвы в Петербург в апреле 2019 года одобрил президент России Владимир Путин. Летом прошлого года стоимость проекта оценили в 1,5 триллиона рублей. Летом 2020-го замминистра транспорта Владимир Токарев говорил, что проектирование закончат в 2023-м.