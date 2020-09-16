Финансирование ВСМ Москва — Санкт-Петербург разведут по разным проектам

Финансирование строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург могут разнести по разным федеральным проектам, что позволит снизить номинальные траты на магистраль с 1,7 до 1,4 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Правительство обсуждает разделение проекта строительства ВСМ Москва-Санкт-Петербург на три фазы: Москва-Крюково (42 километра), Крюково-Обухово (основная протяженность трассы, 630 километров) и Обухово-Санкт-Петербург (12 километров). Подходы к Москве и Санкт-Петербургу могут быть включены в проекты развития самих столиц.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.