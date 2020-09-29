Определен объем частных инвестиций в транспортные проекты в России

Частные инвестиции в инфраструктурные проекты новой версии Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры составят до 2024 года 2,3 триллиона рублей. Об этом в рамках Российской недели государственно-частного партнерства (ГЧП) рассказал первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Это и морские порты, и региональные аэропорты, новое направление на восток автомобильных дорог, восточный полигон, северо-западное направление железнодорожное», — уточнил он.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.