Размер ипотеки в России превысил «докарантинный» уровень

Средний размер выданных в августе ипотечных кредитов в России превысил «докарантинный уровень». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что в августе средний размер ипотеки составил 2,66 миллиона рублей — это выше уровня марта текущего года на 1,9 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в августе 2020 года данный показатель вырос на 11,8 процента.

Отмечается, что в апреле средний чек кредита по сравнению с мартом сократился сразу на 8,5 процента — до 2,39 миллиона рублей. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что ипотечное кредитование стимулируется как за счет снижения ставок благодаря программам господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой Банка России.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.