Российский регион нашел способ сохранить высокую нагрузку курортов

Власти Краснодарского края, где загрузка курортов Черного моря в бархатный сезон сохраняется на уровне 70 процентов, рассчитывают, что продление программы туристического кешбэка до 10 января 2021 года позволит сохранить высокую загрузку курортов региона вплоть до конца года. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев, его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Курортный сезон на Кубани длится круглый год, поэтому решение продлить программу кешбэка для нашего региона особенно важно. Заполняемость отелей на сегодняшний день высокая: на побережье Черного моря заполнено 70 процентов номерного фонда, на Азовском — более 66 процентов», — указал глава региона.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.