Тысячи российских школ оснастят современным оборудованием

В России до конца года в рамках нацпроекта «Образование» современным оборудованием оснастят почти 8 тысяч школ, а до конца 2024 года более 30 тысяч учреждений получат ноутбуки, интерактивные доски и доступ к высокоскоростному интернету. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на АНО «Национальные приоритеты».

Кроме того, в рамках нацпроекта по всей России открываются образовательные центры «Точки роста». Они оснащены новыми компьютерами, 3D-принтерами, квадрокоптерами и интерактивными комплексами. К 2024 году планируется открыть не менее 16 тысяч таких центров, напомнили в «Национальных приоритетах».

Помимо нацпроекта «Образование», в России планируется реализовать еще 12 нацпроектов: «Здравоохранение», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.