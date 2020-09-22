Три «Точки роста» появятся в Ненецком автономном округе

В Ненецком автономном округе (НАО) в сентябре появятся три образовательных центра «Точка роста». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Центры планируется открыть на базе трех школ региона: школы №1, 3 и 5. Они будут оснащены современными компьютерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами и так далее. При этом одна «Точка роста» в регионе уже есть, но она была создана на средства окружного бюджета.

«Точки роста» создаются в России в рамках федерального проекта «Современная школа», входящего в нацпроект «Образование». В рамках проекта в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. По указу президента России Владимира Путина сроки всех нацпроектов продлены с 2024 года еще на шесть лет.