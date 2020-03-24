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Сельские школы российского региона снабдят «Точками роста»

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Фото: Сrimearf.info

Сельские школы Сахалинской области в ближайшие пять лет планируется обеспечить образовательными общественными пространствами «Точки роста» в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областного правительства.

По словам собеседника агентства, в общей сложности планируется открыть 72 «Точки роста» — по одной на каждую сельскую школу. В этом году власти намерены оборудовать такими образовательными пространствами 33 школы. По предварительным оценкам, «Точки роста» охватят не менее 6 тысяч школьников.

«Чем всегда отличались сельские школьники от городских? Тем, что им нечем занять свой досуг, еще им нечем заинтересовываться. У кого-то даже дома компьютера нет. А те, кто жаждут учиться и развиваться, всегда с завистью смотрят на то, как оснащены городские школы, лицеи, гимназии», — сказали агентству в администрации Корсаковского городского округа. Там уже есть центр «Точка роста».

По информации агентства, на оснащение сельских школ региона точками роста планируется потратить около 36 миллионов рублей. Большая часть этих средств получена из федерального бюджета.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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