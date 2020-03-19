В российском городе потратят более 80 миллионов на технику для школ

В Томске местные власти в рамках нацпроекта «Образование» потратят 81 миллион рублей на закупку современной техники для 21 школы в 2020 году. Об этом сообщает агентство «Томск» со ссылкой на пресс-службу мэрии в четверг, 19 марта.

По информации агентства, планируется приобрести такие устройства, как принтер, сканер, копир, а также ноутбуки для педагогов и управленческого персонала, интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением, ноутбуки мобильного класса для детей.

На закупку оборудования более 81 миллиона будет выделено из федерального и регионального бюджетов. Еще 15 миллионов потратят на обновление программного обеспечения.

«Это требование времени, поскольку большинство профессий сегодня предполагает использование компьютерных технологий, интернета, автоматизацию процессов», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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