Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
В российском городе шашлычников посадили на полгода за 11 сгоревших туристов
Туристы выбрали российский курорт для проведения карантина
Емельяненко рассказал о дружбе с Кадыровым
В Одессе начали нападать на водителей трамваев из-за транспортного коллапса
Названа еще одна опасность коронавируса для российской медицины
Минздрав заявил о бесполезности масок для защиты здоровых людей от коронавируса
В США решили раздать гражданам по 1000 долларов из-за коронавируса
Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Новости партнеров

В российском городе потратят более 80 миллионов на технику для школ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Томске местные власти в рамках нацпроекта «Образование» потратят 81 миллион рублей на закупку современной техники для 21 школы в 2020 году. Об этом сообщает агентство «Томск» со ссылкой на пресс-службу мэрии в четверг, 19 марта.

По информации агентства, планируется приобрести такие устройства, как принтер, сканер, копир, а также ноутбуки для педагогов и управленческого персонала, интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением, ноутбуки мобильного класса для детей.

На закупку оборудования более 81 миллиона будет выделено из федерального и регионального бюджетов. Еще 15 миллионов потратят на обновление программного обеспечения.

«Это требование времени, поскольку большинство профессий сегодня предполагает использование компьютерных технологий, интернета, автоматизацию процессов», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Более 20 школ Томска получат цифровое оборудование в 2020 году
Назван регион — лидер по цифровизации образования в России
Жителям Москвы через пуш-уведомления расскажут об оценках их детей в школах
Нацпроекты
Нацпроекты13:3019 декабря 2019

«Донбасс порожняк не гонит»

Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
16:38Сегодня

Нижегородские предприниматели получат особые меры поддержки

16:07Сегодня

Российских чиновников поймали на сговоре при реализации нацпроекта

16:31Сегодня

Предприятия российского региона нарастят производительность

Нацпроекты00:0416 декабря 2019

«Женщины стали писать, что я не мужик»

Каково быть в России отцом в декрете
15:15Сегодня

Разработчик ядерного чемоданчика займется дата-центрами

15:39Сегодня

Путина попросили отреставрировать музей в Севастополе

15:17Сегодня

Российские ученые ускорили производство антисептиков

Нацпроекты00:05 6 октября 2019

Видно насквозь

Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
12:57Сегодня

В еще одном российском городе открылся центр поддержки МСП «Мой бизнес»

12:48Сегодня

Строителям Крымского моста пообещали новые проекты

15:06Сегодня

В России появится база данных о популяции одного из самых редких хищников Земли

Россия
Россиянам рассказали о питании при удаленной работе
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
Пожилая женщина скончалась от пневмонии на фоне хронических болезней. Ее близкие — под наблюдением
Раскрыта главная опасность беглецов из больницы для зараженных коронавирусом
Пьяный москвич ради больничного соврал полиции о поездке в Китай
Ответы на главные вопросы о коронавирусе
Чем опасен коронавирус и как распознать его симптомы: наглядная инструкция
«Единая Россия» и ОНФ помогут людям преодолеть последствия пандемии коронавируса
Давид Беров«Я до сих пор не понимаю, чем я переболел»
Первый излечившийся от коронавируса россиянин — о карантине, симптомах болезни и славе
Все материалы
Мир
Крематорий в Италии оказался перегружен из-за коронавируса
«Многие тут ждут зомби-апокалипсис»
Очереди в магазинах, толпы в метро и оружие про запас — как переживают карантин в Европе и США
Нетаньяху уличили в использовании пандемии для усиления власти
Границы Европы закрывают из-за коронавируса
Cтраны ЕС вводят принудительную изоляцию и запрет на въезд
Вселенский патриарх остановил богослужения из-за коронавируса
«Пора дать отпор постоянной дискриминации и мачизму»
Испанские феминистки — о борьбе против сексизма и отказе быть домашней прислугой
Назван представитель США на праздновании Дня Победы в Москве
Все материалы
Бывший СССР
В Одессе начали нападать на водителей трамваев из-за транспортного коллапса
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
Украинский депутат раскрыл обстоятельства своего заражения коронавирусом
Несуществующие люди
Как дети и старики выживают под обстрелами в полуразрушенных поселках Донбасса
Президент Казахстана призвал готовиться к худшему из-за коронавируса
Украинские националисты предложили помощь в борьбе с эпидемией коронавируса
Первые на выход
30 лет назад Литва вышла из состава СССР и запустила развал Союза
Все материалы
Экономика
В США нашли замену туалетной бумаге
На покой
Билл Гейтс покинул Microsoft. Он пережил всех конкурентов и ушел делать мир лучше
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Коронавирус оказался выгодным для россиян
Власти Москвы поддержат столичных экспортеров в ситуации с коронавирусом
По наводке
На американские биржи пришли дилетанты. Теперь от них зависит будущее мировой экономики
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о первых уголовных делах из-за коронавируса
Маски сброшены
Как спекулянты и мошенники зарабатывают миллионы на страхе россиян перед коронавирусом
Раскрыт механизм спекуляции медицинскими изделиями на фоне коронавируса
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
В России отменили все свидания с заключенными из-за коронавируса
«Они возглавили советскую преступность»
 
Россиянина приговорили к 13 годам за изнасилование школьницы в машине
Все материалы
Наука и техника
Xiaomi закрыла разработку собственных процессоров
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Оценено влияние пандемии коронавируса на план российских космических пусков
Пандемия коронавируса спасет человеческие жизни
Начались испытания вакцины против коронавируса
Все материалы
Спорт
Выступивший против российских властей хоккеист НХЛ захотел остаться в США
Эрин Олдрич«Было больно, и я просто закрыла глаза»
В США легкоатлеток принуждали к сексу в обмен на место в сборной. Это продолжалось годами
Английскому футболу продлили карантин
Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год
УЕФА потеряет сотни миллионов евро
Горнолыжно-сноубордический лагерь Happy Hour Camp перенесен
Менеджер Нурмагомедова высмеял тренировки Фергюсона и назвал его тупым
Все материалы
Культура
Заразившуюся коронавирусом актрису Ольгу Куриленко отказались везти в больницу
Звездная болезнь
Все больше знаменитостей заражаются коронавирусом: кто они и как болеют?
Французская актриса и певица Сюзи Делер умерла в 102 года
Партнерский материал
Дикари, сэр
Роботы, властные женщины и революция: все, что нужно знать о «Мире Дикого Запада»
Заразившийся коронавирусом Том Хэнкс покинул больницу
Сиди и смотри
Герои кино боролись с вирусами, зомби и апокалипсисом. Их знания помогут в борьбе с коронавирусом
У актрисы из «Счастливого дня смерти» обнаружили коронавирус
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда «Дома-2» заразилась коронавирусом
Какая нелепая смерть
Как люди калечат себя и идут на смертельный риск ради популярности в TikTok
Автор поправок к Конституции рассказал Познеру об опасности ухода Путина
Жизнь под колпаком
 
Жена Павла Воли нашла плюсы в ситуации с коронавирусом
«Мракобесы распространяются как инфекция»
Как создатель самого провокационного научного журнала в России променял КВН на оргии кораллов
Состояние известного российского ведущего резко ухудшилось из-за рака
Все материалы
Ценности
Названа особенность внешности наиболее склонных к измене мужчин
«За три месяца ни одного ласкового слова»
Роскошные особняки, яхты и бриллианты: как жила тайная возлюбленная Гитлера
Придумавшую макияж под защитную маску девушку осудили за глумление над больными
Валентина Терешкова, 1971Русская Чайка
Для партии и космоса: как Терешкова стала первой космонавткой и символом СССР
Бритни Спирс дала отпор высмеивающим ее за снимки в купальнике фанатам
Мод ВагнерСиняя болезнь
Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
Мать жениха обругали в сети за попытку перещеголять невесту в вульгарном наряде
Все материалы
Путешествия
Американский самолет запросил посадку в России и улетел
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
Застрявший на лайнере россиянин показал карантин с бесплатным баром и лежаками
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса
Все материалы
Из жизни
Зараженный коронавирусом рассказал о болезни
Голая женщина попала в толпу и прикрыла наготу большим раком
Лана и Стивен«Не позволяйте обмануть вас»
Вдову миллионера посадили в тюрьму на 25 лет. Ради богатства она истязала мужа трое суток
Воссоединение матери и новорожденной дочери после карантина попало на видео
«Забавно пьянеть от пиццы»
Как живут люди, организм которых сам вырабатывает алкоголь
Школьник вырвался из пасти крокодила благодаря находчивости
Танцы с костями
Жители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
Все материалы
Lada 4x4 превратили в пикап с огромными колесами
Автомобили, в которых сложно распознать родственников
Самые непохожие друг на друга модели, созданные на одной платформе
Объявлены цены на Geely Coolray в России
Самые крутые самодельные автомобили
Что может получиться, если есть руки и много свободного времени
Новый Kia Sorento стал гибридом
На что Renault Arkana способна на льду?
Испытываем главное рыночное открытие ушедшего года на предмет зимней заносоустойчивости
Представлена новая Hyundai Elantra
Все материалы
Дом
Российского застройщика поместили на карантин из-за коронавируса
В Москве построят мегахрам
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
В США нашли тайное поместье Элвиса Пресли
Красиво жить
Зажиточных россиян становится все больше. На обычные дома и квартиры они уже не согласны
Улицу Терешковой захотели переименовать из-за поправок о президентских сроках
Закатали в бетон
Две женщины создают невероятные здания. Их дома признаны лучшими в мире
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Российских чиновников поймали на сговоре при реализации нацпроекта
Предприятия российского региона нарастят производительность
Путина попросили отреставрировать музей в Севастополе
Все материалы