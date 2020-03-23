Минобороны пожертвовало землей ради строительства школы в российском городе

Минобороны отдало в пользование Самаре землю бывшего военного городка для строительства школы по нацпроекту «Образование». Об этом написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Twitter-аккаунте.

По словам депутата, площадь участка составляет более трех гектаров. «Современная школа на 1360 мест со спортивным ядром займет как раз всю эту территорию. Ничего другого строить там не предполагается», — уточнил Хинштейн. Он отметил, что для района это «наиважнейший вопрос».

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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