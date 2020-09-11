В России обеспечили горячим питанием всех школьников начальных классов

В России обеспечили горячим питанием всех школьников с 1-го по 4-й класс. Об этом заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. Его слова приводятся на федеральном портале «Российское образование» в пятницу, 11 сентября.

По словам Глушко, в предыдущие годы в школьной столовой питались около 20 процентов младшеклассников, тогда как «сейчас это стопроцентный охват».

Вместе с тем он подчеркнул, что в вопросах организации горячего питания в школах необходимо прислушиваться к замечаниям родителей и учитывать полезные предложения в дальнейшей работе.

Ранее стало известно, что Минпросвещения начнет принимать жалобы россиян на организацию горячего питания в школах через специальный сервис на базе сайта госуслуг. По словам замдиректора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения Андрея Родионова, запуск такого сервиса позволит ведомству «чувствовать систему изнутри».

Обеспечить всех учащихся с 1-го по 4-й класс горячим питанием распорядился в середине января президент России Владимир Путин. 1 сентября младшеклассники начали получать обещанные обеды. По предварительным расчетам, на реализацию указа с сентября по декабрь 2020 года будет потрачено более 26 миллиардов рублей. Большая часть трат будет оплачена из федерального бюджета. Минимальная стоимость горячего блюда для школьника составит 44 рубля, средняя — 60,5.