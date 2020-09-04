Минпросвещения отчиталось о первой неделе бесплатного горячего питания в школах

Сбоев в организации бесплатного горячего питания в первую неделю учебного года не зафиксировано. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС в пятницу, 4 сентября.

«Мы совместно с Общероссийским народным фронтом ведем постоянный ежедневный мониторинг по обеспечению бесплатным горячим здоровым питанием учащихся начальных классов. По итогам трех дней мы не видим серьезных сбоев», — отчитался министр, подчеркнув важность темы горячего питания.

Кравцов также уточнил, что недавно завершились проверки в таких регионах страны, как Ингушетия и Дагестан. Там, по его словам, учащиеся питаются на хорошем уровне.

Российских школьников по поручению президента Владимира Путина начали бесплатно кормить с 1 сентября 2020 года. Соответствующий закон глава государства подписал в начале марта. По предварительным расчетам, на горячее питание младшеклассников в период с сентября по декабрь 2020 года будет потрачено более 26 миллиардов рублей, сообщали в Минпросвещения. Большую часть денег возьмут из федерального бюджета. В марте стало известно, что минимальная стоимость порции горячего питания для российского школьника составит 44 рубля, средняя — 60,5.