В российских школах начали бесплатно кормить горячим по указу Путина

С 1 сентября в России начинает действовать новый федеральный закон, согласно которому учащиеся начальных классов получат бесплатное горячее питание. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В новом учебном году школьников с 1 по 4 класс обеспечат горячим блюдом и горячим напитком не реже одного раза в день, говорится в тексте закона.

Также с 1 сентября учителя начнут получать надбавку за классное руководство в размере пяти тысяч рублей. Еще одним нововведением станет зачисление в школы и детские сады братьев и сестер в приоритетном порядке без очереди. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года.

Школьные занятия в этом учебном году будут проводиться по новым правилам из-за пандемии коронавируса. В частности, в школах отменят единый звонок, вместо него для каждого класса будет свой график перемен и питания в столовой. В учебных учреждениях откроют дополнительные входы в здания, чтобы избежать скопления детей у дверей. Родителей в школы без острой необходимости пускать не будут, все собрания будут проводиться в режиме онлайн.

Владимир Путин поручил обеспечить всех учащихся младших классов школ бесплатным горячим питанием в послании Федеральному собранию 15 января этого года. Источником большей части суммы станет федеральный бюджет. Путин заявил, что идея о бесплатном горячем питании для всех учащихся сперва была всеми отвергнута. По его словам, это решение далось непросто. «Все были против», — добавил президент.