Путин объявил дату начала учебного года в России

Новый учебный год в России для школьников и студентов начнется 1 сентября, объявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что нужно сделать все возможное для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей. Говоря о ношении защитных масок в школах, Путин отметил, что для преподавателей это непросто и нужно подходить «гибко и творчески», но без ущерба для качества подготовки.

Школьные занятия в этом учебном году будут проводиться по новым правилам. В частности, в школах отменят единый звонок, вместо него для каждого класса будет свой график перемен и питания в столовой. В учебных учреждениях откроют дополнительные входы в здания, чтобы избежать скопления детей у дверей. Родителей в школы без острой необходимости пускать не будут, все собрания будут проводиться в режиме онлайн.

Новые санитарно-эпидемиологические правила из-за пандемии коронавируса пока введены до января следующего года. То есть до этого момента все учащиеся и учителя должны носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.