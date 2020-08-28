Россияне захотели смешанного обучения в школах

Более четверти россиян выступили за введение в школах смешанного обучения, когда оффлайн формат сочетается с дистанционным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса Работа.ру.

Опрос был проведен в августе этого года, в нем поучаствовало больше 5,1 тысячи сотрудников российских компаний со всех округов страны. За смешанное обучение выступили 27 процентов опрошенных.

63 процента россиян положительно относятся к началу учебного года в традиционном режиме. Они считают, что дома продуктивность школьников падает. При этом 10 процентов респондентов высказали негативное отношение к возвращению детей в школы, поскольку считают, что на текущий момент им лучше продолжить обучение дистанционно.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.