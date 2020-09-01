В российском регионе запустили горячую линию по вопросам школьного питания

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о запуске горячей линии по вопросам школьного питания. Об этом сообщает Regnum.

К специалистам может обратиться каждый родитель. Голубев пообещал отслеживать все звонки, поступившие на горячую линию, и отвечать в течение суток. «Любой сбой в организации горячего питания в школах донского региона будет рассмотрен тщательно, исчерпывающие меры будут приняты незамедлительно», — сказал глава российского региона.

Как пишет Regnum, на организацию горячего питания в школах региона выделено более 800 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Обеспечить всех учащихся школ с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием поручил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в середине января. Соответствующий закон подписан в начале марта.

По предварительным расчетам, на горячее питание младшеклассников в период с сентября по декабрь 2020 года будет потрачено более 26 миллиардов рублей, сообщали в Минпросвещения. Большую часть денег возьмут из федерального бюджета. В марте стало известно, что минимальная стоимость порции горячего питания для российского школьника составит 44 рубля, средняя — 60,5.