На горячее питание российского школьника потратят 44 рубля

Минимальная стоимость порции горячего питания для российского школьника составит 44 рубля, средняя — 60,5. Об этом сообщил замминистра просвещения Андрей Николаев, его слова приводит «Интерфакс».

Замминистра уточнил, что цена рассчитывается на основании данных статистики и для каждого региона она будет разной. Например, в Самарской области на это потратят чуть большее 44 рублей, а на Чукотке — 160 рублей за порцию. Стоимость продуктов питания Николаев назвал без учета услуг. Первый зампредседателя комитета Госдумы Ольга Окунева поручила проверить насколько полноценным будет такой обед.

Обеспечить всех учащихся школ с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием поручил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в середине января. Соответствующий закон подписан в начале марта.

По предварительным расчетам, на горячее питание младшеклассников в период с сентября по декабрь 2020 года будет потрачено более 26 миллиардов рублей, сообщали в Минпросвещения. Большую часть денег возьмут из федерального бюджета.

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