В российском регионе на горячее питание школьников потратят по 5 рублей в день

Школам Омской области выделят на горячее питание по 5 рублей в день на одного обучающегося. Соответствующий приказ подписала первый заместитель министра образования региона Инна Елецкая, передает «СуперОмск».

«Определить размер денежных средств, выделяемых из областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Омской области на организацию горячего питания (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) на одного обучающегося в день — 5 рублей», — говорится в документе.

15 января, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, президент России Владимир Путин поручил предоставлять горячее питание ученикам 1-4 классов с 1 сентября 2020 года в школах, у которых есть техническая возможность. Остальные школы должны сделать это с 2023 года. По его словам, средства на обеспечение горячего питания школьников должны выделяться из федерального, регионального и местного бюджетов.

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