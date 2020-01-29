Россиянам назвали способ избежать ожирения у школьников

За лишний вес детей в первую очередь ответственны родители и семейные традиции питания. Об этом «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, основной способ решить проблему детского ожирения или избежать ее — это изменить собственное отношение к еде. «Как родители относятся к питанию, чем они кормят ребенка», — пояснила она, добавив, что помимо правильного рациона важны физические нагрузки, отсутствие стресса, качественный сон.

Соломатина отметила, что повлиять на пищевое поведение ребенка может плохо организованное питание в школе. Тогда ученик будет восполнять дефицит «чипсами, шоколадками, газировкой». «Так как он не может нормально поесть, он будет глушить это чувство голода какими-то неподобающими продуктами», — объяснила врач.

Она отметила, что родственники могут сгладить ситуацию с школьным питанием, организовав школьнику ланч-бокс с полезными продуктами.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что плохое питание в образовательных учреждениях ведет к ожирению у детей. По ее данным, на конец 2019 года в 37 российских регионах школьники не были обеспечены горячим питанием.

22 января во время обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил, что учеников начальных школ необходимо кормить бесплатными горячими блюдами.

По данным Росстата, каждый третий ребенок и каждый седьмой подросток в России страдают от ожирения.

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