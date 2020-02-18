Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании школьников

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о бесплатном горячем питании учащихся начальных классов. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 18 февраля.

«Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Организацией горячего питания для детей, обучающихся в школах и колледжах, а также для отдыхающих в лагерях должны будут заниматься непосредственно учреждения. Кроме того, школы и лагеря обяжут размещать на сайтах ежедневное меню и учитывать сведения о состоянии здоровья каждого ребенка.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что идея о бесплатном горячем питании для всех учащихся сперва была всеми отвергнута. По словам главы государства, это решение далось непросто. «Все были против», — добавил президент.

Обеспечить всех учащихся школ с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием Путин поручил в послании Федеральному собранию 15 января. Средства на эти цели выделят из бюджетов разного уровня. По предварительным расчетам, на горячее питание младшеклассников в период с сентября по декабрь 2020 года будет потрачено более 26 миллиардов рублей, сообщали в Минпросвещения. Источником большей части суммы станет федеральный бюджет.

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