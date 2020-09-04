Родители проверили качество питания в школах Подмосковья

Качество детское питание в подмосковных школах проверили более одной тысячи родителей, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 4 сентября.

«У нас типовое меню, оно согласовано Роспотребнадзором. В каждой школе подготовлен свой график питания, чтобы не было столпотворения и все могли поесть», — сказала Каклюгина.​

Она отметила, что в случае серьезных нареканий учебная организация может расторгнуть контракт с поставщиком.

Министр также рассказала, что на обеспечение учеников начальной школы горячим питанием из областного бюджета выделено более миллиарда рублей. Кроме того, предусмотрено софинансирование со стороны муниципалитетов, уточнила она.

Всего бесплатное горячее питание получают около 400 тысяч школьников.

