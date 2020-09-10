Минпросвещения начнет принимать жалобы на организацию горячего питания в школах

Минпросвещения начнет принимать жалобы россиян на организацию горячего питания в школах через специальный сервис на базе сайта госуслуг. Об этом сообщил замдиректора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения Андрей Родионов, передает РИА Новости в четверг, 10 сентября.

«В планах у нас сейчас запустить прямой канал жалоб по аналогии с тем механизмом, который был реализован коллегами по реализации мероприятий, связанных с выплатами по COVID медикам. То есть, непосредственно на портале госуслуг нами будет организован механизм», — заверил Родионов, подчеркнув, что запуск такого сервиса позволит Минпросвещения «чувствовать систему изнутри».

Ранее россияне пожаловались в соцсетях на отмену льготных обедов школьников в Рязанской и Оренбургской областях. По словам одной из матерей, ее многодетной семье не предоставили бесплатное питание в школе в Рязани, а цена обеда выросла в два раза. «Был полноценный обед в 14 часов. Сейчас вместо обеда булочка с чаем за 8 рублей», — написала она. Вторая женщина уточнила, что похожая ситуация сложилась в одной из школ города Орск Оренбургской области. Чиновники заявили позднее, что такое могло произойти из-за введения в школах расширенного витаминизированного меню.

Обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый класс президент Владимир Путин распорядился в середине января. 1 сентября младшеклассники начали получать обещанные обеды. По предварительным расчетам, на реализацию указа с сентября по декабрь 2020 года будет потрачено более 26 миллиардов рублей. Большая часть трат будет оплачена из федерального бюджета. Минимальная стоимость горячего блюда для школьника составит 44 рубля, средняя — 60,5.