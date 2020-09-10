Чиновники российского региона объяснили подорожание школьного питания в два раза

Власти Рязанской области прокомментировали информацию о подорожании школьных обедов в два раза после указа президента организовать бесплатное питание ученикам младших классов в России, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам чиновников, информация не соответствует действительности, фактов непредоставления бесплатного питания детям-льготникам не обнаружено. «Случаев принуждения к покупке питания в школах Рязанской области зафиксировано не было», — сказали в региональном министерстве образования и молодежной политики.

В ведомстве объяснили, что с 1 января 2020 года в школах Рязани введено новое расширенное меню, которое стало более витаминизированным и разнообразным. Из-за этого произошло удорожание себестоимости обедов для учеников средних и старших классов.

Ранее родители пожаловались министерству просвещения в соцсетях на отмену льготных обедов школьников в Рязанской и Оренбургской областях. По словам одной из матерей, ее многодетной семье не предоставили бесплатное питание в школе в Рязани, а цена обеда выросла в два раза. «Был полноценный обед в 14 часов. Сейчас вместо обеда булочка с чаем за 8 рублей», — написала она. Вторая женщина уточнила, что похожая ситуация сложилась в одной из школ города Орск Оренбургской области.

Президент Владимир Путин в середине января распорядился обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый класс. 1 сентября младшеклассники начали получать обещанные обеды. По предварительным расчетам, на реализацию указа с сентября по декабрь 2020 года будет потрачено более 26 миллиардов рублей. Большая часть трат будет оплачена из федерального бюджета. Минимальная стоимость горячего блюда для школьника составит 44 рубля, средняя — 60,5.