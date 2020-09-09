Меню столовых и информацию о питании разместят на сайтах подмосковных школ

Информация об организации питания в школах Подмосковья появится в интернете, сообщил первый заместитель министра образования региона Илья Бронштейн. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 9 сентября.

«Поставлена задача, чтобы на сайте каждой школы появился отдельный раздел, посвященный питанию, где размещается меню, контакты ответственного, полная информация о поставщике питания, чтобы каждый родитель мог проконтролировать», — сказал Бронштейн.

Он также напомнил, что родители школьников могут продегустировать питание в столовых. По словам Бронштейна, на данный момент пищеблоки в учебных заведениях работают в полном объеме, критических отклонений не наблюдается.

4 сентября сообщалось, что сотни родителей проверили качество меню в столовых подмосковных школ.

На обеспечение учеников начальной школы горячим питанием из областного бюджета выделено более миллиарда рублей.