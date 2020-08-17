Воробьев дал поручение по организации горячего питания в школах

Ученики малокомплектных школ Подмосковья должны быть обеспечены горячим питанием, оборудованием и учебниками. Соответствующее поручение губернатор Андрей Воробьев дал на совещании с руководящим составом областного правительства, сообщает РИАМО.

«Главная задача — организовать полноценный образовательный процесс в тех учебных заведениях, где занимается менее 100 ребят. В Московской области таких — порядка 130», — сказал он.

Воробьев подчеркнул, что необходимо следить за повышением качества образования в регионе. «Количество детей растет примерно на пять процентов, это накладывает на нас особую ответственность. Ведется достройка школьных объектов, садиков и пристроек», — напомнил он.

Ранее губернатор рассказал, что с 1 сентября в школах начнет действовать система гарантированного качества горячего питания. По его словам, более 400 тысяч школьников смогут бесплатно получать горячее питание в новом учебном году.

В феврале сообщалось, что родители школьников смогут лично пообщаться с поставщиками питания. Такие власти региона планируют проводить дважды в год.