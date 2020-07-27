Воробьев рассказал о контроле качества горячего питания в школах

С 1 сентября в школах Подмосковья начнет действовать система гарантированного качества горячего питания, заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с членами областного правительства. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона в понедельник, 27 июля.

По его словам, более 400 тысяч школьников смогут бесплатно получать горячее питание в новом учебном году.

«409 тысяч учеников — это почти половина, будут получать не просто бесплатное горячее питание, наша задача — сделать его качественным. Для этого мы пригласили родителей участвовать в системе контроля», — рассказал он.

В феврале сообщалось, что родители школьников смогут лично пообщаться с поставщиками питания. Такие власти региона планируют проводить дважды в год.

18 февраля губернатор Андрей Воробьев заявил, что горячее питание, которое будут бесплатно получать подмосковные младшеклассники, должно быть качественным.