Подмосковным родителям устроят встречи с поставщиками школьного питания

В Подмосковье родители школьников смогут лично пообщаться с поставщиками питания, такие встречи планируют проводить дважды в год, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее цитирует РИАМО в пятницу, 21 февраля.

«Как это будет выглядеть? Глава муниципального образования приглашает по два, три, четыре родителя от школы к себе в администрацию и приглашает к себе поставщика питания, который оказывает услуги во всех школах муниципалитета», — рассказала она.

По словам министра, поставщик ответил на вопросы жителей, расскажет о меню и используемых продуктах. Кроме того, на собраниях будет присутствовать технолог и повар. Встречи планируется проводить в январе и перед началом учебного года.

18 февраля губернатор Андрей Воробьев заявил, что горячее питание, которое будут бесплатно получать подмосковные младшеклассники, должно быть качественным.

Он поручил главам муниципалитетов проконтролировать работу комбинатов питания. Также, по его слова, родители школьников должны иметь возможность участвовать в этом процессе.