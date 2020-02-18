Воробьев рассказал об организации горячего питания в школах Подмосковья

Горячее питание, которое будут бесплатно получать подмосковные младшеклассники, должно быть качественным, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО во вторник, 18 февраля.

«На прошлой неделе была большая работа по горячему питанию. Вы знаете, что с 1 сентября 2020 года дети с первого по четвертый классы будут питаться бесплатно во всех наших школах», — сказал он в ходе заседания регионального правительства.

Он призвал глав муниципалитетов проконтролировать работу комбинатов питания. Также он отметил, что родители должны иметь возможность осуществлять контроль и видеть все нюансы этого процесса.

Ранее во вторник Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о бесплатном горячем питании учащихся начальных классов.

Обеспечить всех учащихся школ с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием Путин поручил в послании Федеральному собранию 15 января. Средства на эти цели выделят из бюджетов разного уровня, однако большая часть будет выделяться из федеральной казны.