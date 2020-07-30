Воробьев проверил готовность школ к учебному году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе визита в Волоколамский городской округ проверил готовность школ к учебному году. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 30 июля.

Так, Воробьев осмотрел новое здание детской музыкальной школы, которая примет учащихся 1 сентября. Это единственное учреждение дополнительного образования в сфере культуры в муниципалитете.

«Нет города в Подмосковье, где была бы не нужна музыкальная школа. Мы стараемся и все общеобразовательные школы максимально эффективно использовать: если там есть музыкальные инструменты, преподаватели, то тоже можно заниматься творчеством, искусством, музыкой», — сказал Воробьев.

Губернатор проверил ход строительства новой школы в Волоколамске, рассчитанную на 825 мест. С просьбой построить школу к Воробьеву обратились жители во время прямого эфира в январе 2019 года.

Сейчас готовность объекта составляет более 90 процентов.

Также глава региона ознакомился с ходом реализации проекта развития туристического экополиса, в рамках которого был построен информационный центр «История места. Волоколамск».

«Главная особенность этого места — сотрудники кофейни совмещают функции гида-экскурсовода. Они дадут туристу советы об интересных объектах Волоколамска», — рассказали в пресс-службе министерства культуры региона.