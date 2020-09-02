Воробьев рассказал об организации горячего питания в школах Подмосковья

С 1 сентября все ученики начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале в среду, 2 сентября.

«Никто из школьников не останется голодным. Даже в малокомплектных школах ребята тоже получат вкусный завтрак или полдник. Кстати, за качеством питания будут следить сами родители учеников», — сказал он.

В среду глава региона проверил, как организовано горячее питание в одной из школ в Богородском городском округе. После осмотра столовой Воробьев пообщался с учениками.

17 августа Андрей Воробьев поручил обеспечить горячим питанием учеников

малокомплектных школ Подмосковья. Ранее он сообщил, что с сентября в школах начнет действовать система гарантированного качества горячего питания. По его словам, более 400 тысяч школьников смогут бесплатно получать горячие обеды.