В Екатеринбурге откроется первый четырехполосный участок кольцевой дороги

В Екатеринбурге в 2021 году откроется первый четырехполосный участок кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

Дорога будет соединять Челябинский и Тюменские тракты, общая длина реконструируемого участка составляет 9,8 километра. Стоимость проекта оценивается в 4,8 миллиарда рублей. Отмечается, что после завершения работ магистраль сможет пропускать 60 тысяч автомобилей в сутки.

Начальник управления автодорог Вячеслав Данилов отметил, что в настоящий момент ведется укладка дорожного покрытия, уже потрачено около 2 миллиардов рублей. Финансирование строительства осуществляется за счет нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.