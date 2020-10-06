В Новосибирской области появилась школа гастробизнеса

В Новосибирской области появилась обучающая программа «Школа гастрономического бизнеса», которую запустил центр по поддержке предпринимательства «Мой бизнес». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрея Гончарова.

«Ресторанный бизнес динамично развивается в Новосибирской области — буквально все форматы от стационарной до разносной торговли. У нас практикуется гастрономический туризм. В связи с пандемией эти процессы немного замедлились, но я надеюсь при строгом соблюдении масочного режима мы скоро вернемся к обычному режиму работы, когда гости не только из других городов и субъектов, но и других стран, приедут для того, чтобы культурно провести время», — отметил он.

Уточняется, что в образовательная программа состоит из офлайн- и онлайн-форматов. Экспертами школы станут ведущие специалисты отрасли гостеприимства: руководители успешных гастрономических проектов, торговых центров, бизнес-тренеры.

Центр «Мой бизнес» создали в регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.