Расходы на нацпроект по поддержке бизнеса увеличат

В 2021 году бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планируется увеличить до 56,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы.

Уточняется, что указанная сумма на 18 процентов превышает прежнюю сумму расходов на нацпроект. Однако отмечается, что в 2022 году, напротив, ассигнования на реализацию проекта будут сокращены с 87,9 миллиарда до 61 миллиарда рублей, а в 2023 году — с 94,2 миллиарда до 78,7 миллиарда рублей.

В начале сентября сообщалось, что в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» внесут изменения: в новой редакции снизят показатель занятых в секторе до 23,5 миллиона до 2024 года.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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