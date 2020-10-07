Магаданские бизнесмены получили гарантийную поддержку на 100 миллионов рублей

Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства в 2020 году выдал 14 поручительств 11-ти субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму 104,9 миллиона рублей. Об этом сообщает MagadanMedia со ссылкой на организацию.

Уточняется, что в регионе сняли ограничения по предоставлению поручительств для предприятий из сферы реализации подакцизных товаров, добычи или реализации полезных ископаемых. Такая мера была принята в отношении компаний, в наибольшей степени пострадавших из-за коронавирусной инфекции.

Прежде фонд уже оказывал гарантийную поддержку предприятиям из отраслей: сельское хозяйство, включая производство продукции, а также предоставление услуг в сельском хозяйстве, обрабатывающее производство, туристская деятельность и деятельность в целях развития внутреннего и въездного туризма, транспортировка и хранение, деятельность в области здравоохранения, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.