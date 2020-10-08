В Самарской области откроют центры поддержки бизнеса

В Самарской области до конца года откроют три центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Они появятся в Новокуйбышевске, Чапаевске и Самаре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона.

«Сейчас продолжается работа по расширению инфраструктурных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). До конца года планируется открыть новые центры "Мой бизнес" в Новокуйбышевске и Чапаевске, а также региональный центр в Самаре», — указано в сообщении.

Уточняется, что центры создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.