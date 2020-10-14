В Саратовской области возросло число самозанятых

В Саратовской области число самозанятых возросло на почти 5,5 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития региона.

В ведомстве подчеркнули, что после регистрации в качестве самозанятых предоставляется возможность работать без отчетности и визитов в налоговые органы. Также самозанятые Саратовской области получили право обратиться в Центр предпринимателя «Мой бизнес» для получения консультационной, образовательной, льготной имущественной и финансовой поддержки. Кроме того, они могут рассчитывать на получение микрозаймов до 1 миллиона рублей.

«Меры господдержки предпринимательства постоянно оптимизируются с целью создания максимально благоприятных условий для эффективного развития бизнес-проектов и повышения уровня деловой активности населения. В частности, теперь самозанятые, помимо уже имеющихся льгот, также смогут воспользоваться целой линейкой мер поддержки, предусмотренной нацпроектом, что откроет доступ к новым перспективам роста и послужит импульсом к укреплению института самозанятых в регионе», — отметила министр экономического развития области Юлия Швакова.

Ранее сообщалось, что правительство России распространит все меры государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства на самозанятых. Самозанятые смогут обратиться в центры «Мой бизнес» за консультациями, образовательной поддержкой и необходимыми услугами. Предусматривается также возможность получения финансовой поддержки, которая предоставляется государственными микрофинансовыми организациями и региональными гарантийными организациями.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.