В Хабаровском крае возросло число самозанятых: с 1 июля 2020 года их насчитывается около 2880 человек. Еженедельный прирост составляет 200 самозанятых, передает в пятницу, 25 сентября, РИА «27 региона» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«С 1 июля 2020 года, когда наш край вошел в число субъектов, применяющих на своей территории налог на профессиональный доход, количество самозанятых стало увеличиваться более динамично. Большинство регистрирующихся — физические лица, которые являются драйверами развития самозанятости в Хабаровском крае. Экономически активное население осваивает новый инструмент», — рассказал исполняющий обязанности министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

Ранее сообщалось, что в Самарской области анонсировали новые меры поддержки самозанятых граждан, которые теперь могут получить бесплатный комплекс услуг и сэкономить 25 тысяч рублей на развитие своего дела. Уточняется, что «Кейс для самозанятых» будет включать три направления услуг для успешного старта и эффективного развития проекта.

Согласно новой законодательной инициативе, с 1 июля этого года все регионы в России получили право ввести на своей территории специальный режим для самозанятых — налог на профессиональный доход. Размер налоговой ставки составляет 4 процента при работе с физическими и 6 процентов при работе с юридическими лицами. Этой ставкой смогут воспользоваться самозанятые, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.