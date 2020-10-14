Предпринимателей Кузбасса обучат основам бизнеса

В Кузбассе начинающих предпринимателей бесплатно обучат практическим основам бизнеса в рамках федеральной онлайн-программы «Бизнес-арт» на платформе «Деловая среда». Об этом сообщает ТАСС.

«Программа "Бизнес-старт" организована при поддержке администрации правительства Кузбасса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Заявки на участие в проекте подали 394 кузбассовца», — указывает правительство региона.

Обучение организовал центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Там уточнили, что онлайн-курсы продлятся месяц. Бизнесменам расскажут, как выбрать нишу для дела, создать сайт, разработать маркетинговую стратегию, организовать продажи, найти инвестора.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.