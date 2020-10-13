В Приморье пройдут курсы «Азбука предпринимателя»

В трех городах Приморья пройдут курсы «Азбука предпринимателя» для начинающих бизнесменов. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе регионального центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

«Центр "Мой бизнес" запускает образовательный курс "Азбука предпринимателя". В этом году он впервые проходит не только во Владивостоке, но и в муниципалитетах. На интенсиве начинающие предприниматели Приморья получат сведения обо всех практических аспектах предпринимательской деятельности: от формулировки бизнес-идеи до привлечения финансирования в проект и регистрации предприятия», — отметили там.

Уточняется, что курсы пройдут в течение четырех дней в Находке, Уссурийске и Владивостоке. За время занятий каждый участник сможет написать и проработать бизнес-план собственного проекта.

Центр «Мой бизнес» создан в том числе для организации бесплатного обучения для предпринимателей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».