Ставропольским бизнесменам рассказали о финансовых инструментах экспорта

В Ставрополье для бизнесменов провели семинар «Финансовые инструменты экспорта», в котором приняли участие десять представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщает «Свое ТВ» со ссылкой на Минэкономразвития региона.

«Бизнесменам рассказали об экономике экспортного контракта, ключевых финансовых инструментах, доступных экспортеру, способах использования и комбинирования этих инструментов с целью получения максимальной выгоды, методах минимизации рисков, особенностях подготовки к переговорам с финансовыми институтами», — отметили в министерстве.

Кроме того, участники семинара получили консультации специалистов краевого Экспортного центра, который был открыт в регионе в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.