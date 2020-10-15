На Чукотке начались обучающие программы для самозанятых

На Чукотке начинающим бизнесменам расскажут, как привлекать новых клиентов и эффективно работать в статусе cамозанятых. Об этом в четверг, 15 октября, рассказали ТАСС в департаменте финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

В рамках обучающей программы «Бизнес-старт для самозанятых» опытные предприниматели расскажут участникам об увеличении доходов. Семинары организованы центром «Мой бизнес» при поддержке окружного правительства и «Деловой среды» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее сообщалось, что правительство России распространит все меры государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства на самозанятых. Самозанятые смогут обратиться в центры «Мой бизнес» за консультациями, образовательной поддержкой и необходимыми услугами. Предусматривается также возможность получения финансовой поддержки, которая предоставляется государственными микрофинансовыми организациями и региональными гарантийными организациями.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.