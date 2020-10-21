В Приморье самозанятым помогут с бизнес-идеями

В Приморье начался конкурс бизнес-идей «Хак-Стартап», в рамках которого эксперты помогут самозанятым в подготовке проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр по поддержке предпринимательства «Мой бизнес».

«Центр "Мой бизнес" создал специальный проект для поддержки бизнес-идей самозанятых жителей Приморского края. <…> На нем опытные эксперты разберут представленные бизнес-проекты и помогут усовершенствовать их для успешного запуска. Три лучших проекта получат гранты до 75 тысяч рублей на создание и продвижение сайта или инстаграм-аккаунта», — отметили в организации.

Уточняется, что эксперты расскажут участникам, как определить целевую аудиторию, каналы продаж и другие важные составляющие бизнеса. Руководитель центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова добавила, что курс поможет выявить лучшие проекты и разобраться с особенностями бизнеса каждого из предпринимателей.

Отбор участников конкурса завершится 2 ноября, во время второго этапа самозанятых разделят на команды, чтобы они учились пошагово продвигать свои проекты.

Ранее сообщалось, что правительство России распространит все меры государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства на самозанятых. Они смогут обратиться в центры «Мой бизнес» за консультациями, образовательной поддержкой и необходимыми услугами. Предусматривается также возможность получения финансовой поддержки, которая предоставляется государственными микрофинансовыми организациями и региональными гарантийными организациями.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.